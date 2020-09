Xbox Series X testlerde farkını ortaya koydu!

Uzun zamandır merakla beklenen yeni konsollar ortaya çıktı. Çıkış fiyatları ve tarihleri belli olan Xbox Series X, Series S ve PlayStation 5 hakkında her geçen gün yeni bilgiler paylaşılmaya devam ediliyor. Saydığımız üç konsolun içinde de yüksek hızlı SSD bulunacağı açıklanmıştı. Şmdi ise Xbox Series X'in bir önceki konsol olan Xbox One X'e göre yükleme sürelerinin ne kadar hızlı olduğu ortaya çıktı. İşte Xbox Series X'in bekleme süresi!



Xbox Series X bekleme süresi ortaya çıktı!



Yurt dışında Xbox Series X'in test sürümleri dağıtılmaya başlandı. Bu noktada bazı testler yapan yayıncılar, Xbox One X ile yeni konsol arasındaki bekleme sürelerini karşılaştırdı. Ortaya çıkanlara göre yeni konsol, bir önceki konsola nazaran çok daha hızlı çalışacak gibi görünüyor.



Red Dead Redemption 2, Control, Final Fantasy XV ve The Outer Wolds gibi oyunlarla test edilen yeni konsol, eskisinin yanında ışık hızını oyunculara sunacak. Öyle ki, eski konsolda 2 dakika 8 saniye bekleten Red Dead Redemption 2 yeni konsolda yalnızca 38 saniyede açılıyor.



Kaynak: shifdelete