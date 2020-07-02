Xbox Series X fiyatı ortaya çıktı!

Microsoft'un 2020 yılı içinde piyasaya sunacağı yeni nesil konsol Xbox Series X fiyatı hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Merakla beklenen konsolun fiyatı hakkında birçok iddia ortaya atılsa da henüz Microsoft tarafındaki sessizlik hala kendini koruyor.



Xbox Series X fiyatı ne kadar olacak?



Bu sefer sızıdırılan haber sevilen cips markası Pringles ile ortaya çıktı. Microsoft ile bundle yapması planlanan markanın notları, sızdırıldı ve yeni nesil Xbox hakında fiyat detayları da belli oldu.



Pringles ile Microsoft arasındaki anlaşmanın sonucunda, şanslı kişilerin hediye edilmesi planlanan 46 adet konsoldan birini kazanacağı belirtidi. Bu anlaşmada ortaya çıkan başka bir detay ise kampanyanın Güney Afrika'da yapılacağı ve yeni konsolun fiyatının Güney Afrika Randı'ndan ortaya çıkmış olması. Yani iki firmanın anlaşma notlarında Xbox Series X'in fiyatı da ortaya çıkmış oldu. Tabi bu anlaşmalı mı yoksa direkt fiyatı mı, orası bilinmiyor.



Notlardan anlaşılanlara göre, 46 konsolun toplamda 621.000 Rand ve tanesinin 13.500 Rand olduğu ortaya çıktı. Buradan anlaşılanlara göre ise konsolun birim fiyatı 800 ila 900 dolar seviyesinde olacak. Yani bu da demek oluyor iki yeni konsol Türkiye'de vergiler hariç 6.000 ila 7.000 TL arasında satılacak. Vergileri de eklediğimiz zaman 8.000 ila 9.000 lira arasında etikete sahip olacağını söyleyebiliriz.



Kaynak: shiftdelete.net



