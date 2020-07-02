Xbox Series X çıkış tarihi için sevindiren iddia!

Son dönemde artan fiyatlar nedeniyle ülkemizde yeni oyun konsollarına ilginin oldukça düşmesi beklenirken, teknoloji devleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda PlayStation 5 rakibi olan, Microsoft'un bu yıl içinde piyasaya sunmayı planladığı yeni oyun konsolu Xbox Series X çıkış tarihi ile gündemde.

İddialara göre Microsoft'un yeni konsolu 5 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Peki tarih nasıl ortaya çıktı? Series X ve S için geliştirilen kontrolcünün garanti süresi değerlendirilerek konsolun bu tarihte tanıtılacağı tahmin edildi. Zira kontrolcünün garanti süresinde 5 Kasım 2021 ifadesi yer alıyor.

Xbox Series X oyunları

shiftdelete.net'te yer alan habere göre; Microsoft'un bir yıllık garanti politikası dikkate alındığında konsolun 5 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulabileceği düşüncesi oluştu. Aşağıdaki videoda, Xbox Series S ve Series X için üretilen kontrolcünün eski kontrolcü ile karşılaştırmasını izleyebilirsiniz.

Xbox Series X özellikleri neler?

PU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)

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