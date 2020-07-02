Xbox Series X çıkış tarihi için sevindiren iddia!

İddialara göre Microsoft'un yeni konsolu 5 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek. Peki tarih nasıl ortaya çıktı? Series X ve S için geliştirilen kontrolcünün garanti süresi değerlendirilerek konsolun bu tarihte tanıtılacağı tahmin edildi. Zira kontrolcünün garanti süresinde 5 Kasım 2021 ifadesi yer alıyor.



Xbox Series X oyunları



shiftdelete.net'te yer alan habere göre; Microsoft'un bir yıllık garanti politikası dikkate alındığında konsolun 5 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulabileceği düşüncesi oluştu. Aşağıdaki videoda, Xbox Series S ve Series X için üretilen kontrolcünün eski kontrolcü ile karşılaştırmasını izleyebilirsiniz.



Xbox Series X özellikleri neler?



PU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)



GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2



İşlemci Tabanı: 360.45mm2



Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş



RAM: 16 GB GDDR6



Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB



Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD



G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)



Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı



Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği



Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü



Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)



