Xbox Series S ve X için yeni teknolojiler tanıtıldı!

Xbox Series S ve Series X hakkında yeni özellikler açıklanmaya devam ediyor. Hali hazırda kullandığımız konsollarda bulunan HDR teknolojisinin gelişmiş versiyonu Microsoft'un yeni nesil konsolları ile hayatımıza girecek.



Dolby teknolojileri Xbox Series S ve Series X için geliyor!



Yeni nesil konsollarla birlikte HDR teknolojisi çok daha dinamik olarak kullanılacak ve oyunlardaki grafik kalitesini daha da yükseltecek. Dolby ile gelen Vision ve Atmos teknolojileri sayesinde, hem ses hem de görüntü anlamında iyileştirmeler yaşanacak.



Açıklananlara göre, yeni nesilde 40 kat daha yüksek parlaklık, 10 kat daha koyu siyah ve 12-bit renk desteği gelecek. Ortaya atılan bu rakamlara baktığımız zaman, HDR teknolojinin çok daha efektif bir şekilde kullanılacağını söyleyebiliriz. Tabi test etmeden aradaki farkı anlamak kolay değil.



Dolby Atmos tarafında ise, Xbox One kullanıcıları Atmos lisansını yeni konsola devredebilecek. Fakat Atmos kullanıcısı değilseniz 14.99 dolarlık lisans ücretini ödemeniz gerekecek. Ayrıca, üyeliği satın almadan önce Atmos'u ücretsiz deneyebileceksiniz.



Microsoft bu konsollara gelen teknolojilerin, yeni nesilde ilk olacağını açıkladığı için, ilerleyen tarihlerde PlayStation 5 tarafından duyurulma ihtimali de bulunuyor.



Yeni Xbox konsolları ile gelen teknolojiler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.



Kaynak: shiftdelete



