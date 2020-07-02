Xbox Series S ve Series X Türkiye fiyatı için geri adım!

Dün gece Xbox Series S ve Series X Türkiye fiyatı eklenmiş ve fiyatları resmiyet kazanmıştı. Rekabetçi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan yeni Xbox fiyatları, pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Xbox Türkiye fiyatları için geri adım geldi. Fiyatlar İnternet sitesi üzerinden kaldırıldı!



Xbox Series S ve Series X Türkiye fiyatı siteden kaldırıldı!



Şaşırtıcı bir şekilde yeni eklenen Xbox Series S ve Series X Türkiye fiyatları şu an itibarıyla siteden kaldırılmış durumda. Bu fiyatların kaldırılması ise akıllara fiyat güncellemesini getiriyor.



Zira 499 dolar fiyata sahip olan Xbox Series X 7 bin 499 TL Türkiye fiyatı ile raflarda yerini alacakken, 299 dolar fiyata sahip olan Xbox Series S 4 bin 599TL Türkiye fiyatı ile raflarda yerini alacaktı. Bu rakamları herhalde güncelleme kararı alan Microsoft, Türkiye sayfasındaki fiyatları kaldırdı.



Xbox Series X diğer modele göre daha üst seviye performans sunuyor. 4K çözünürlükte 60 fps destek sunan cihaz, daha yüksek bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Xbox Series S, 2K çözünürlük ve 60 fps desteği sunuyor.



Bunun yanında satın almayı düşünüyorsanız, konsolların ön siparişleri 22 Eylül itibariyle başlıyor.



Kaynak: shiftdelete.net



