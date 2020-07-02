Xbox oyunları için klavye ve fare desteği yolda!

Xbox Cloud Gaming, son yılların oyun dünyasındaki en önemli atılımlardan biridir. Bugüne kadar GeForce Now, Stadia ve Luna gibi bulut oyun servisleri görmüş olsak da direkt olarak Xbox'tan bir bulut hizmeti gelmesi şaşırtıcıydı. Bir konsol üreticisinden bulut oyun hizmeti gelmesinin bazı artılarını da gördük. Bunlardan yenisi, Xbox Cloud Gaming'in bağımsızlaşması için önemli bir adım olacak.



Xbox Cloud Gaming, yakında klavye ve fare de destekleyecek



Servis şu anda sadece Xbox kontrolcüsünü destekliyor. Eğer telefon ya da tabletten oynarsanız parmaklarınız da kontrolcü seçeneklerine dahil. Flight Simulator oyununun başı Jorg Neumann'ın açıklamasıyla ortaya çıktı ki yakında platforma klavye ve fare desteği de eklenecek. Çünkü gerçekten klavye ve fare ile daha iyi deneyim sunan oyunlar var. Flight Simulator bunun iyi bir örneği olabilir.



Xbox Cloud Gaming, PC'de de mevcut olmasına rağmen hala bizi Xbox kontrolcüsü kullanmaya zorluyor. Söz konusu destek sağlandığında PC tarafında oyun oynamanın daha kolay olacağını ve GeForce Now'a kısmen de olsa bir rakip doğacağını söyleyebiliriz. Elbette burada oluşacak rekabet yine bize yarayacaktır.



Zaten Xbox oyunlarının büyük bir kısmı PC'de de çıkmış oluyor. Özellikle de Xbox Exclusive oyunlarının PC'ye de gelmesi, klavye ve fare desteğinin gelmesi için başka bir neden. Peki siz kontrolcü ile oynamayı mı, yoksa ve klavye ve fare ile oynamayı mı tercih edeceksiniz?



(Kaynak: shiftdelete.com)



