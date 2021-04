Xbox kullanıcılarına Xbox Live Gold müjdesi

Xbox bugün yayınladığı bir blog yazısı ile Xbox Live Gold zorunluluğunu oynaması ücretsiz oyunlardan kaldırdığını duyurdu. Xbox bu kararı kullanıcıların geri bildirimi doğrultusunda verdi. Bu karar ile birlikte 50 oyunu Xbox Live Gold'a ihtiyaç duymadan oynayabileceksiniz. 50 oyun arasında Apex Legends, Call of Duty Warzone, Destiny 2, Enlisted ve Fortnite gibi yapımlar dikkat çekiyor.



Özellikle bu dikkat çeken oyunların Xbox Live Gold istememesi oyuncuları sevindirecektir. Bu karardan sonra Call of Duty Warzone oyuncu sayısında bir artış yaşanabilir. Xbox'ın yayınladığı bu listedeki bazı oyunlar PlayStation üzerinde hâlâ PS Plus aboneliği istiyor. Xbox Live Gold istemeyen oyunların tamamı ise şu şekilde:



-3on3 FreeStyle



-Aegis Wing



-APB Reloaded



–Apex Legends



-Armored Warfare



-Battle Ages



-Battle Islands



-Bless Unleashed



-Brawlhalla



–Call of Duty: Warzone



-Crackdown



-Crackdown 2



-Crimson Alliance



–Crossout



-CRSED: F.O.A.D.



-Darwin Project



–Dauntless



-DC Universe Online



-Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters



-Dead or Alive 6: Core Fighters





-Defiance 2050



–Destiny 2



-Doritos Crash Course



-Dungeon Defenders II



–Enlisted



-Eternal Card Game



–Family Game Night



-Fishing Planet



–Fortnite



-Galaxy Control: Arena

-Gems of War



-Happy Wars



-Harm's Way



-Hawken



–Hyper Scape



-Killer Instinct



-Korgan



-Minion Masters



–Neverwinter



-Outriders (Demo)



–Paladins



–Path of Exile



-Phantasy Star Online 2



-Phantom Dust



-Pinball FX2



-Prominence Poker



-Realm Royale



-Rec Room



–Resident Evil Revelations 2



–ROBLOX

–Rocket League



–Rogue Company



-Skyforge



–SMITE



-Spacelords



-Spellbreak



–Star Trek Online



-Techwars Global Conflict



-TERA



-The Four Kings Casino and Slots



-Too Human



-Trove



-Vigor



–War Thunder



–Warface



–Warframe



–World of Tanks



–World of Warships: Legends



-Yaris



Kaynak: ShiftDelete.net