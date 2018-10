Xbox için güncellemeler devam ediyor!

Xbox One eski oyunları yeni konsollarına uyarlamaya devam ediyor. Özellikle görüntü açısından yenilenen oyunlarla birlikte Xbox One X'in popülaritesini arttırmaya çalışıyorlar. Öyle ki Xbox One X için görüntü güncellemesi uygulanan oyun sayısı 21 oldu.Bakalım Microsoft'un bu hamlesi Xbox One X satışlarını arttıracak mı. Beklediği kadar satış yapamadığı konsoluyla ilgili sürekli bir aktivitede bulunan şirket Xbox One X'in popülerleşmesi için elinden geleni yapacak.İşte Xbox One X için tekrardan görsel güncelleme yapılan 4 oyun: