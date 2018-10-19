Xbox için güncellemeler devam ediyor!
Xbox One X için eski oyunların görüntüleri güncellenmeye devam ediyor. Son olarak 4 oyunun daha güncellenmesiyle birlikte güncellenen oyun sayısı 21'e yükseldi.
Xbox One eski oyunları yeni konsollarına uyarlamaya devam ediyor. Özellikle görüntü açısından yenilenen oyunlarla birlikte Xbox One X'in popülaritesini arttırmaya çalışıyorlar. Öyle ki Xbox One X için görüntü güncellemesi uygulanan oyun sayısı 21 oldu.
Bakalım Microsoft'un bu hamlesi Xbox One X satışlarını arttıracak mı. Beklediği kadar satış yapamadığı konsoluyla ilgili sürekli bir aktivitede bulunan şirket Xbox One X'in popülerleşmesi için elinden geleni yapacak.
İşte Xbox One X için tekrardan görsel güncelleme yapılan 4 oyun:
Half Life 2: Orange Box
Portal: Still Alive
Left 4 Dead
Left 4 Dead 2
Bakalım Microsoft'un bu hamlesi Xbox One X satışlarını arttıracak mı. Beklediği kadar satış yapamadığı konsoluyla ilgili sürekli bir aktivitede bulunan şirket Xbox One X'in popülerleşmesi için elinden geleni yapacak.
İşte Xbox One X için tekrardan görsel güncelleme yapılan 4 oyun:
Half Life 2: Orange Box
Portal: Still Alive
Left 4 Dead
Left 4 Dead 2
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