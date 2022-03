Xbox Game Pass mart ayı için yeni oyunlar belli oldu!

Oyun konsolu ve Windows tarafındaki başarısını başlattığı abonelik hizmetleri ile devam ettiren Microsoft, video oyunlarının Netflix'i olarak nitelendirilen Xbox Game Pass hizmetine yeni oyunlar ekledi. Bu kapsamda mart ayının geri kalanında platforma 8 yeni oyun eklenecek ve 4 yapım da kaldırılacak. İşte ayrıntılar



Xbox Game Pass Mart 2022 ikinci kısım takvimi



Yarından itibaren belirlenen ikinci kısım oyunlarının Xbox Game Pass hizmetine belirli aralıklarla eklenmesi bekleniyor. Hatırlanacağı üzere bu ayın platformu güncellemişti. Böylelikle abonelerin oyunun bilgisayarda hangi klasöre yükleneceğini seçmesine ortam sağlandı. Ayrıca mod desteği olan oyun sayısı da artırıldı.



İşte platforma eklenecek yapımların listesi;



17 Mart:



Shredders (Xbox Cloud Gaming, PC ve Xbox Series X|S)

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)



22 Mart:



Tainted Grail: Conquest (Konsol)

Zero Escape: The Nonary Games (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)



24 Mart:



NORCO (PC)

F1 2021 (Konsol)



29 Mart:



Crusader Kings III (Xbox Series X|S)



31 Mart:



Weird West (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)

Xbox Game Pass'ten kaldırılacak oyunlar;



31 Mart:



Madden NFL 20 (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)C) EA Play

Narita Boy (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)

Shadow Warrior 2 (Xbox Cloud Gaming, PC ve Konsol)



11 Nisan:



Destiny 2: Beyond Light, Shadowkeep, and Forsaken (PC)

Peki siz mart ayının geri kalan kısmından Xbox Game Pass hizmetine eklenen oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)