Xbox Game Pass'e Mart ayında gelecek oyunlar açıklandı

Microsoft'un konsol ve PC'de kullanılabilen abonelik tabanlı Xbox Game Pass hizmetinin Mart 2022 oyunları belli oldu. Düzenli aralıklarla kataloğu genişleten Microsoft, bu ay Xbox Cloud Gaming'e 'Flight Simulator' oyununun eklendiğini duyurdu.



Microsoft aynı zamanda PC Game Pass uygulamasını da güncelleyerek önemli yeniliklere imza attı. Artık kullanıcılar, oyunun bilgisayarda hangi klasöre yükleneceğini seçebilecekler. Bununla birlikte mod desteği olan oyunların sayısını da artıran teknoloji devi, Xbox Game Pass'i geliştirmeye devam edeceği bilgisini aktardı.



Xbox Game Pass Mart 2022 takvimi



Xbox Game Pass ve Xbox Cloud Gaming hizmetine gelecek olan tüm oyunları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.



Microsoft Flight Simulator – 1 Mart (Xbox Cloud Gaming)



Microsoft'un popüler uçuş simülatörü Flight Simulator'u Xbox Cloud Gaming ile telefon, PC, tablet ve Xbox One konsolunuzda oynayabilirsiniz. Oyunda hafif uçaklardan geniş jetlere kadar en gerçekçi uçaklar sizleri bekliyor.



Far: Changing Tides – 1 Mart (Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)



Okomotive tarafından geliştirilen ve Frontier Foundry tarafından yayınlanan Far: Changing Tides oyununda, sular altında kalmış bir dünyada yapayalnız bir şekilde uyanan ana karakter Toe ile zorlukların üstesinden gelin.



Diğer oyunlar:



Lightning Returns: Final Fantasy XIII – 3 Mart (Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Kentucky Route Zero – 10 Mart (Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Lawn Mowing Simulator – 10 Mart (Xbox One)

Marvel's Guardians of the Galaxy – 10 Mart (Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Young Souls – 10 Mart (Xbox Cloud Gaming, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Microsoft, 15 Mart'ta Xbox Game Pass ve Xbox Cloud Gaming hizmetlerinden Nier: Automata, Phogs!, Torchlight III, The Surge 2 oyunlarını kaldıracak. Bu tarihe kadar oynamaya devam edebilirsiniz.



(Kaynak: shiftdelete.com)