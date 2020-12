Microsoft hizmetleri arasında en sevilen xbox all access Xbox Series X ve Series S ile Xbox All Access Türkiye'ye Geliyor. Türkiye'ye gelişi ile ilgili konuşan Xbox Türkiye yetkilisi Halil Gökoğlu, tüm gelişmelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Türk oyuncular Xbox serilerine artık taksit ödeyerek sahip olabilecekler.



Xbox Series X ile Series S Serisi Piyasada



ABD teknoloji devi olan Microsoft tarafından en yeni oyun konsolları arasına giriş yapan Xbox Series X, Series S piyasaya sürüldü. Türkiye ve diğer ülkelerde yer alan kullanıcılar bu yeni oyuna sahip olmanın heyecanını yaşıyor. Birçok ülke oyun konsoluna ulaşım konusunda sıkıntı yaşamıyor. Bunun nedeni ise xbox all access ile yeni bir Xbox oyun konsoluna sahip olma imkânı tanıyan Microsoft satın almayı kolaylaştırıyor.



Xbox All Access Türkiye'den Talep Aldı



Xbox All Access genel itibari ile Türkiye'de verilen bir hizmet değil ancak hizmet Türkiye tarafından talep gördü. Bu talep sonrasında ise son gelişmelere bakılırsa Türkiye'ye gelecek olan seri, kullanıcılar tarafından bekleniyor. Bu anlamda alt yapı çalışmalarının gerekliliğini vurgulayan Halil Gökoğlu, tüm çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi veriyor. Peki, bu çok konuşulan Xbox All Access nedir?



Xbox All Access



Günümüzde birçok oyun konsolu satın alma işlemi nakit ve kredi kartı ödemeleriyle sağlanıyor. Geliştirilen yeni uygulama ile yeni Xbox All Access serileri olan Xbox Series X ve Xbox Series S modellerini almak için taksit imkânından yararlanılabiliyor. Bu şekilde alınan oyun konsolu serisi için Microsoft'a borçlanılıyor. Şirket tarafından size destek amaçlı olarak finansal kuruluş desteği alınıyor.



Xbox Series X ve Xbox Series S Maliyetini Fazla Bulanların Tezi Çürüdü



Bazı oyuncular tarafından belirtilen rakamlara yeni bir PC toplanabilir düşüncesini çürütecek bazı detaylar ortaya çıktı. Diğer aynı türde PC fiyatlarından %70 ucuz olan xbox all access avantaj bakımından taksit imkânı sunuyor. Aynı zamanda hizmet içeriğine dâhil olarak Game Pass Ultimate aboneliği paketi veriliyor. Tek ödeme ile hem taksitle bir Xbox sahibi oluyorsunuz hem de ücretsiz oyun aboneliği paketinden yararlanıyorsunuz.



Xbox All Access Fiyatları



İki türlü avantaja sahip olan oyuncuların keyifli bir oyun oynayabilmeleri adına büyük alt yapı çalışmaları hazırlayan Microsoft, kredi desteği almak adına hızlı bir şekilde görüşmelere başladı.



Fiyatlar;



24 ay taksitli

Aylık 35 dolar

Game Pass Ultimate 2 yıl için 840 dolar

ABD satış fiyatı 499 dolar

Öngörülen Türkiye toplam tutar 8.299 TL

Öngörülen 24 ay taksitli Türkiye aylık ödeme tutarı 345 TL



Türkiye'ye gelmesi halinde öngörülen rakamlar, %0 faiz olması durumundadır. Bu farazi bir sonuç olduğundan son durum için alt yapı çalışmalarını beklemek en mantıklı ve doğru seçim olacaktır.



KAYNAK: Oyun Konseyi