Xavi'nin Dünya Kupası'nda favorisi ve Neymar iddiası

İspanya Milli Takımı ve Barcelona'nın eski orta saha oyuncusu Xavi Hernandez, AS gazetesinin İspanya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na erken veda etmesi hakkındaki sorularını yanıtladı. Xavi, milli takımın geleceği ve oyun stili hakkında yorumlarda bulundu."Öncelikle şunu söylemek istiyorum, hangi seviyede futbol oynarlarsa oynasınlar, herhangi bir milli takımı yenmek çok zor bir iş. Tunus, Fas, Suudi Arabistan gibi takımları yenmek de çok zor. İspanya bence Dünya Kupası'na iyi başladı ama sonradan çöküşe geçti. İspanya Milli Takımı, Portekiz karşısında iyi bir maç çıkardı ve takım geleceğe yönelik umut veriyordu. Ben bu maçı stattan izleme fırsatı yakaladım ve bence İspanya oyunu domine etti, zaman zaman bu turnuvada gördüğümüz en güzel futbolu oynadı bile diyebilirim. Fakat daha sonra birkaç oyuncu kendine güvenini kaybetti ve bu takımın geneline yansıdı. Lopetegui'nin ayrılması da bence önemli bir faktör. Turnuva başlamadan iki gün önce, mili takımı bırakıp Real Madrid'e geçti, bu olayı sindirmek oyuncular için zor olmuştur""Tabii ki de, ben Lopetegui'yi katıldığım teknik direktörlük eğitimlerinden tanıyorum, onun bu iş için en iyi adam olduğunu düşünüyordum. O bu iş için hazır ve çevresindekilere umut veren bir teknik adamdı. Oyuncuları da çok iyi tanıyordu ve eleme maçları için takımın başında geçirdiği iki yıl boyunca hiç maç kaybetmedi. Herkes onu çok seviyordu ve oynadığı futboldan çok memnunduk. Real Madrid'e turnuvadan iki gün önce geçmesi çok ayıptı bence, Barcelona veya Betis'e geçse de aynı şekilde düşünürdüm. Ben Real'e karşı değilim ama böyle şeyler takımdaki dengeleri bozar. Çok son dakikaya kalmış bir karar, bence yanlış bir seçim yaptı ve İspanya Milli Takımı oyuncuları bu kararını olumlu karşılamadı.""Öncelikle, bu görev için henüz hazır olmadığımı düşünüyorum. Bu göreve getirilmek istesem de uluslararası maçlarda bir takım yönetmek için gerekli antrenörlük lisansına sahip değilim. Şu anda kendimi böyle bir sorumluluk alırken göremiyorum. Önce bu konu hakkında daha çok eğitim ve tecrübe kazanmalıyım. Bunun yanında hazırlıklı olmalıyım, takımı çalıştırmak içi bir antrenör ekibi kurmam lazım. Bu iş için aday olarak gösterilmem beni çok onurlandırdı ama şimdi bu işe bulaşmak çok yanlış olur benim için.""Kesinlikle gerekiyor.""Bütün maç topun sahibi olup ofansif olarak pozisyon yaratamamak, Rusya maçına has bir durumdu. Bunu oynadığımız her maç için söylemek çok yanlış olur. Mesela, Portekiz'e karşı oynadığımız tiki-taka futbol çok etkiliydi. Aynı oyun ile Rusya karşısında oynadık ama bu futbol her zaman işe yaramıyor. Bazı günler çok etkili olup bazı günler de maçı kazandırmaya yetmiyor. Bazen böyle sıkıştığınız ve hiçbir şey yapamadığınız maçlar olur.""Benim için oynadığımız tiki-taka futbolun, İspanya için en doğru taktik olduğundan hiç şüphem yok. 10 yıl önce Luis Aragones ile bu futbol anlayışını benimsedik ve ondan sonra gelen her teknik adam bu şekilde bir futbol oynattı. Bence bu futbolla yolumuza devam etmeliyiz. Oyun stilimizi değiştirmek milli takımımız için kötü olur bence. Isco, Busquets, Thiago ve Asensio gibi şu anki kadromuzun önemli oyuncular, bu oyun anlayışı için çok uygun oyuncular. Benim görüşüm bu yönde, fakat başkası duruma farklı bakabilir.""Bu Isco ve dünyadaki her futbolcu için geçerli. Kendi yarı alanında görsel olarak etkileyici olan bir rulet yapabilirsiniz ama bu hiç bir işe yaramaz ve takıma bir yararı yoktur. Bununla demeye çalıştığım böyle artistik çalımları ve hareketleri, sahanın son çeyreğinde, rakibe yakınken sana gol atman için bir avantaj sunuyorsa yapman lazım diğer türlü bunlar gereksiz hareketler. Isco hakkında böyle bir şey dedim çünkü bana spesifik olarak Isco ve Asensio hakkında ne düşündüğüm sorulmuştu. Bu yorumları Iniesta ve Messi için bile yapabilirim. Bu hareketler takıma hiçbir şey kazandırmıyor. Luis Aragones bize güzel futbol mu iyi futbol mu oynamak istersiniz diye sorardı. Ben şahsen iyi futbol oynamayı tercih ederim, çünkü bu size istediğiniz sonucu getirir.""Evet öyle demiştim. Onları fiziksel olarak güçlü ve organize görüyordum. Aynı zamanda Tite hakkında inanılmaz şeyler duydum. Ama önceden de dediğim gibi Dünya Kupası süprizlerle dolu bir turnuva. Belçika çok doğru bir oyun oynadı. Hazard çok iyi oynadı, De Bruyne sahada çok zekiydi. Şimdi benim için kazanma şansı en yüksek olan takım Fransa."-Tamamen anlayabiliyorum. Teknik direktörlük sertifikamı aldıktan beri birçok farklı durumun oyuncuları nasıl etkileyebileceğini anlayabiliyorum. Dediğin gibi bende buna benzer tatsız bir son maç oynadım. Milli takımı kendini yetersiz ve önemsiz hissederek ayrılıyor."Evet, biz arkadaşız sonuçta. Ben onun ne geçirdiğini çok iyi anlıyorum çünkü bende aynı şeyleri yaşadım. Sindirmesi çok zor bir durum."-Bu onun oynama şekli, bunu değiştirmek zor. Bunun sorun yarattığının farkındayım, bazılar kendisini sık sık yere attığını söylüyor, ama onu kimse oyununu oynamamakla veya karaktersizlikle suçlayamaz. Her zaman takımı için en iyisi yapmak isteyen ve gerektiğinde takımını sırtlayıp taşıyacak bir isim. Risk almayıp saklanan bir oyuncuya, Neymar'ı tercih ederim."Hayır, kimse bu konu da onu eleştirmedi.""Şu anda, evet. O Messi ve Cristiano'dan sonra dünyanın en iyi oyuncusu olacak.""Çok zorladılar, kötü bir futbol oynamadılar bence, ama ekstra baskı altında oynamak her zaman zordur. İspanya da bende aynı şeyi tecrübe ettim. Arjantin uzun zamandır bu kupayı kazanamamanın baskısından kurtulamadı bence. Birçok oyuncu ayağında topu tutmaktan korkuyordu.""Bence o Arjantin Milli Takımı'nda, Barcelona'da olduğu kadar mutlu değil.""Belki etkiler. Her zaman her hedefinize ulaşamazsınız. Biz Barcelona'da şanslı bir jenerasyonduk ve her şeyi kazanma şansımız oldu, ama yine de hep bir şeyin eksik olması çok normal bir durum."