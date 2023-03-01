Xavi'ye göre favori Real Madrid

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



İspanyol teknik adam, Real Madrid'in favori olduğunu dile getirdi ve, "Real Madrid, geçen sezon ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Liverpool'u da yendikten sonra bu maça geliyor. Biz gelişme sürecindeyiz. Her zamankinden daha çok takım olmamız ve birleşmemiz gerekiyor. Karakter göstermeli ve cesur olmalıyız" diye konuştu.



Barcelona ile Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası'nın ilk maçında 2 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.





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