Xavi ve Tabatalı Al-Sadd namağlup şampiyon

Teknik direktörlüğünü Xavi Hernandez'in yaptığı ve eski Beşiktaşlı 40 yaşındaki Rodrigo Tabata'nın formasını giydiği Al-Sadd, Katar Yıldızlar Ligi'ni namağlup şampiyon bitirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; al-saddclub.com
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Xavi ve Tabatalı Al-Sadd namağlup şampiyon
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10 Nisan 2021 03:01
Katar Yıldızlar Ligi'nde sezon Al-Sadd'ın yenilgisiz liderliğiyle tamamlandı.

Şampiyonluğunu 13 puan farkla ilan eden Al Sadd'da teknik dirktör Xavi, 2. kariyer yılında mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Tarihinin 5. şampiyonluğunu namağlup şekilde elde eden Katar ekibi, 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak sezonu tamamladı.

Xavi Hernandez futbolcu olarak başladığı Al-Sadd macerasında böylelikle şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.

Öte yandan Al Sadd'da forma giyen 40 yaşındaki eski Beşiktaşlı Rodrigo Tabata 20 maçta 9 gol 2 performans ile takımına katkı sağladı.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Xavi, Al Sadd&#39;da teknik direktörlük kariyerinin ilk adımlarını çok güçlü atıyor. ✨<br><br>🥅22 maç<br>✅19 galibiyet<br>🤝3 beraberlik<br>⚽77 atılan gol<br>🙌14 yenilen gol<br>🏆Şampiyon <a href="https://t.co/lm9JYDhSDN">pic.twitter.com/lm9JYDhSDN</a></p>&mdash; Sporx (@sporx) <a href="https://twitter.com/sporx/status/1380581004788793348?ref_src=twsrc%5Etfw">April 9, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



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