Xavi: 'Toparlanmamız lazım, böyle olmaz'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, El Clasico'da Real Madrid'e 3-1 kaybetmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Maçla ilgili konuşan Xavi Hernandez "Negatif bir hava var. İnancımız var, özgüvenimiz var, deniyoruz ama olmuyor. Futbolda bazen böyle dönemler var. 3 puan kaybettik ama liderliği sürdürme şansımızı da kaybettik. Buradan elimiz boş ayrıldık." dedi.



Açıklamalarına devam eden Xavi, "Real Madrid fırsatları iyi değerlendirdi. Savunmada oldukça iyiydi. Gidişatımızı değiştirmemiz gerekiyor. Real Madrid'e 3-1 kaybettik ve mutlu olamam! Skor kahredici! Bu geminin kaptanı benim, asla oyuncularımı hedef göstermeyeceğim." diye konuştu.



Xavi Hernandez "Bu yıl şampiyonluklar kazanmak istiyorsak zihniyetimizi değiştirmeliyiz. Bu seviyede rekabet edebilmek için olgunlaşmalıyız." diyerek sözlerini noktaladı.





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