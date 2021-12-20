Xavi: 'Real Madrid'le puan farkı korkunç!'

Barcelon'da teknik direktör Xavi Hernandez, ligde Real Madrid ile olan puan farklarını korkunç olarak yorumladı.



İspanyol teknik adam, "Real Madrid ile aramızda 16 puanlık bir fark var, bu korkunç. Ancak ligde gidilecek daha çok uzun bir yol var. Bunu da göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.



İspanya La Liga'da Real Madrid, 18 maç sonunda 43 puanı var ve liderlik koltuğunda. Bir maçı eksik durumda olan Barcelona ise 27 puanla 7. sırada yer alıyor.





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