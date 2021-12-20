Xavi: "Real Madrid'le puan farkı korkunç!"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligdeki durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Real Madrid'le puan farkı korkunç!'
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20 Aralık 2021 20:54
Barcelon'da teknik direktör Xavi Hernandez, ligde Real Madrid ile olan puan farklarını korkunç olarak yorumladı.

İspanyol teknik adam, "Real Madrid ile aramızda 16 puanlık bir fark var, bu korkunç. Ancak ligde gidilecek daha çok uzun bir yol var. Bunu da göz ardı etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya La Liga'da Real Madrid, 18 maç sonunda 43 puanı var ve liderlik koltuğunda. Bir maçı eksik durumda olan Barcelona ise 27 puanla 7. sırada yer alıyor.


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