Xavi'nin önceliği Koulibaly

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in gözü Napoli'den Kalidou Koulibaly'nin üzerinde.



As'ta yer alan habere göre; genç teknik adamın, savunmanın merkezine yapılacak transfer için önceliği 30 yaşındaki futbolcuya verdiği belirtildi.



BARCELONA HAREKETE GEÇTİ



Barcelonalı idarecilerin de, Senegalli futbolcu ve menajeri ile şimdiden temasa geçtikleri ve Napoli ile yeni sözleşme için acele etmemesini istedikleri aktarıldı.



EN AZ 40 MİLYON EURO



Napoli'nin sözleşmesinin son yılına giren başarılı stoper için bonservis beklentisinin en az 40 milyon euro olduğu kaydedildi. İtalyan ekibinin, bu rakamda indirimi kesinlikle düşünmediği ve takas teklifine de kapalı olduğu vurgulandı.









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