Xavi'nin istediği stoper: Koulibaly

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in, savunmaya Kalidou Koulibaly'nin transfer edilmesini istediği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi'nin istediği stoper: Koulibaly
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27 Şubat 2022 16:11
Barcelona, savunmasını Napoli'den Kalidou Koulibaly ile güçlendirmek istiyor.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi Hernandez'in, 30 yaşındaki futbolcuyu takımda görmek istediği ve transfer için teklif yapılacağı belirtildi.

Medyanın haberinde Napoli'nin isteyeceği bonservis bedelinin de transfer için belirleyeceği olacağı, Barcelona'nın düşündüğü ücret aralığına yakın bir talep olması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Koulibaly, bu sezon İtalya Ligi'nde 16 maçta forma giyerken iki kez fileleri havalandırdı.

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