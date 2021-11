Xavi'nin ilk mesajı: 'İyi oynamak ve başarılı olmak istiyorum'

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, Barcelona yedek kulübesine gelerek ilk mesajını verdi.



Üst üste verilen puan kayıplarının ardından taraftara güven vermek için şu sözleri kaydetti:



"Her şey için savaşmamız gerektiği için ilk dakikadan itibaren çok çalışmamız gerekecek. Bu kulübün DNA'sı. İyi oynamak, başarıya ulaşmak ve iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Bu kulübün tarihindeki en iyi ana gelmediğimi biliyorum ama bunu lehimize çevirmek için buradayız."



BARCELONA'YA GELMEK RÜYA GİBİ



Xavi Hernandez, "Bu kulübe duyduğum his çok büyük ve rüyam gerçekleşti. Barcelona'ya döndüğüm için çok mutluyum. Bir an önce çalışmaya başlayacağız. Barcelona'nın ve Al Sadd'ın büyük çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Her şeye sahibiz. Anlaşmanın kapanması için aynı yöne gittik. Büyük taleple antrenman yapacağız ve iyi rekabet edeceğiz. Bu büyük bir zorluk ama Barça'ya çok mutlu ve minnettarım." ifadesinde bulundu



"Barça'dayız ve tüm hayatım boyunca Barça'da yaşadığım şey mükemmellik. Kazanmaya, rekabet etmeye ve her şey için savaşmaya yakın olmaya çalışacağız. Tabii ki amaç iyi oynamak. Ben de olgunlaştığımı düşünüyorum. Teknik direktör olarak bazen oyuncunun hoşlanmadığı kararlar vermek zorundasın. Ben topa sahip olmayı, hücumda olmayı ve spekülasyon yapmayı seviyorum. Topun baş kahramanı olmak...Ve bir teknik direktör olarak eğer iyi oynamıyorsak daha fazla acı çekiyorum." dedi.





