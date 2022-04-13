Xavi'nin gözü Lewandowski'de

Barcelona'da yönetim, teknik direktör Xavi'ye söz verdiği gibi yaz transfer döneminde yıldız bir hücum oyuncu almak isterken Xavi ısrarla Robert Lewandowski ismi üzerinde duruyor.



Katalan basınında çıkan haberlere göre, kulübü Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek olan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'yi kadroya katılmak için ikna eden Barcelona, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine yalnızca 1 yıl kalması nedeniyle Bayern Münih ile de herhangi bir sıkıntı yaşamadan Xavi Hernandez'in rüyasını gerçekleştirebilmeyi umuyor.



Daha önce Lewandowski ile ilgili soruları yanıtlayan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, "Lewandowski gibi büyük oyuncuya saygımdan bu soruya bir cevap vermeyeceğim, şu an bunu konuşmanın zamanı değil." demişti.





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