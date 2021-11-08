Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez, Barcelona yedek kulübesine gelerek ilk mesajını verdi.



Üst üste verilen puan kayıplarının ardından taraftara güven vermek için şu sözleri kaydetti:



"Her şey için savaşmamız gerektiği için ilk dakikadan itibaren çok çalışmamız gerekecek. Bu kulübün DNA'sında var. İyi oynamak, başarıya ulaşmak ve iyi sonuçlar elde etmek istiyorum. Bu kulübün tarihindeki en iyi durumda gelmediğimi biliyorum ama bunu lehimize çevirmek için buradayız."



"BARCELONA'YA GELMEK RÜYA GİBİ"

Xavi Hernandez, "Bu kulübe karşı duyduğum his çok büyük, rüyalarım gerçek oldu. Barcelona'ya döndüğüm için çok mutluyum. Bir an önce çalışmaya başlayacağız. Barcelona ve Al Sadd'ın büyük çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Anlaşmada herhangi bir aksilik çıkmadı. Büyük bir heyecanla antrenman yapacağız ve rekabet edeceğiz. İyi olmak için her şeye sahibiz. Bizim için zor olacak ama Barça'da olduğum için çok mutlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.



"TOPA SAHİP OLARAK HÜCUM OYNATACAĞIM"



Futbol yapısını anlatan genç teknik adam, "Barça'dayız ve tüm hayatım boyunca burada yaşadığım tek şey mükemmellik. Kazanmaya, rekabet etmeye ve her şey için savaşmaya çalışacağız. Tabii ki amaç iyi oynamak. Ben de olgunlaştığımı düşünüyorum. Teknik direktör olarak bazen oyuncunun hoşlanmadığı kararlar vermek zorundasın. Ben topa sahip olmayı, hücumda olmayı ve spektaküler olmayı seviyorum. Topun tek sahibi olmak, olabildiğince takımda kalmasını sağlamak benim için çok önemli. Eğer iyi oynamıyorsak daha fazla acı çekiyorum." dedi.





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