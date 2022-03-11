Xavi: "Muhteşem Pena ile karşılaştık"

Barcelona teknik direktörü Xavi, Galatasaray maçının ardından konuştu.

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Xavi: 'Muhteşem Pena ile karşılaştık'
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11 Mart 2022 01:34
Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Xavi Galatasaray karşısında iyi bir sonuç alamadıklarını belirterek, "İyi bir sonuç alamadık. İkinci yarıda daha iyiydik ama harika bir savunma ve muhteşem bir Inaki Pena ile karşılaştık. Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" açıklamasını yaptı.

Galatasaray savunmasından da övgüyle bahseden Xavi, "Savunmanın merkezindeki oyuncular çok iyiydi, Pena da öyle. Son pasları vermek için yeterince iyi değildik" diye konuştu.

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