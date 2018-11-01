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Xavi: "Messi 40 yaşına kadar oynayabilir"

Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin 40 yaşına kadar oynayabileceğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xavi: 'Messi 40 yaşına kadar oynayabilir'
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01 Kasım 2018 02:10
Barcelona'nın eski futbolcusu Xavi Hernandez, Lionel Messi hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"EŞSİZ BİR FUTBOLCU"

Kariyerini Al Sadd'da sürdüren 38 yaşındaki oyuncu, "Messi'nin 40 yaşına kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. O eşsiz bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

"ZİHİNSEL HIZ KAYBEDİLMEZ"

"Yaşlandıkça ne kaybediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Xavi, "Hızınızı kaybedersin ancak zihinsel hızını kaybetmezsiniz. Messi de kaybetmeyecek" dedi.

Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşında Messi, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı.

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