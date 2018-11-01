Xavi: 'Messi 40 yaşına kadar oynayabilir'

Barcelona'nın eski futbolcusuhakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.Kariyerini Al Sadd'da sürdüren 38 yaşındaki oyuncu, "Messi'nin 40 yaşına kadar oynayabileceğini düşünüyorum. Bunu yapabilecek kapasiteye sahip. O eşsiz bir futbolcu" ifadelerini kullandı."Yaşlandıkça ne kaybediyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Xavi, "Hızınızı kaybedersin ancak zihinsel hızını kaybetmezsiniz. Messi de kaybetmeyecek" dedi.Barcelona ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan 31 yaşında Messi, bu sezon 12 maçta 12 gol attı ve 6 asist yaptı.