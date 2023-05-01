Xavi: "Manchester City tüm kupaları kazanabilir"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Manchester City'nin şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu ve mücadele ettiği tüm kulvarları (FA Cup, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi) kazanabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Manchester City tüm kupaları kazanabilir'
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01 Mayıs 2023 18:36
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Manchester City ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

İspanyol teknik adam, açıklamasında, "Bana göre Manchester City şu anda dünyanın en iyi takımı. Çok iyi oynuyorlar ve dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler" dedi.

Manchester City'nin; FA Cup, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması için konuşan 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Eğer üçlemeyi kazanırlarsa, bu son derece adil olur" ifadelerini kullandı.

Manchester City, Premier Lig'de maç eksiğine rağmen 76 puanla lider durumda bulunuyor. Pep Guardiola'nın ekibi Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasında Real Madrid ile karşılaşacak. Manchester City, FA Cup finalinde ise ezeli rakibi Manchester United ile kozlarını paylaşacak.

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