Xavi: 'Kerem'e özel önlemler aldık'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Galatasaray'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kaldıkları maç sonrası konuştu.



Mücadeleyi değerlendiren Xavi, "Çok iyi savunma yaptılar ve bizim bu maçı kazanmamızın çok büyük değeri var. Oyuncularımı tebrik ederim çünkü nasıl ve ne zaman atak yapacaklarını biliyorlar. Bu çalışma ve çabaları için çok mutluyuz. Pedri muhteşem bir gol attı ve harikaydı. Bundan da daha fazlasını yapabilir, daha 19 yaşında. Pique bana koşarken canının yandığını ve rahatsız olduğunu söyledi. Bu yüzden onu oyundan almak zorunda kaldım" dedi.



Genç teknik adam, "İyi bir dönem geçiriyoruz. Uzun süredir maç kaybetmedik ama şimdi Bernabeu'ya gidiyoruz. Bunun ne kadar zorlayıcı olacağını biliyoruz ancak iyi bir maç çıkarma niyetiyle oraya gideceğiz. İlk maça göre ikinci maçta çok daha iyi oynadık. Daha sabırlı ve kişilikli oynadığımızı söyleyebilirim. Her iki maçta da rakipten üstündük ve doğal olarak çeyrek finale biz çıktık. Bence iyi oynuyorduk. Merkezde iyiydik. Açık alanlar yaratmak gerekiyordu. Oyuna derinlik katmamız gerekiyordu. İlk yarıda Galatasaray'dan daha iyiydik zaten. Oyuna derinlik katarak devam ettik." ifadelerini kullandı.



"KEREM'E ÖZEL ÖNLEMLER ALDIK"



Kenardaki sürekli hareketli hali sorulan Xavi, "Maçta sakin kalmak mümkün değil rekabetçiyseniz. Tansiyon yüksekti." cevabını verdi.



Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen sorusunu Xavi, "Kerem'e dikkat ettik. Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Özel önlemler aldık. Kerem Aktürkoğlu çok iyi oyuncu. Birebirlerde çok etkili. Özel yetenekleri var." sözleriyle cevapladı.



"EN İYİ AMBİYANSLARDAN BİRİYDİ"



Nef Stadyumu'nun atmosferiyle ilgili gelen soru üzerine Xavi, "Atmosfere gelince, buraya çok geldim. Nasıl olacağını iyi biliyordum. Kariyerimde gördüğüm en iyi ambiyanslardan biriydi. Buna göre hazırlandık. Geri düşmemize rağmen iyi tepki verdik. Atmosfer mükemmedi. Nasıl tepki vermemiz gerektiğini biliyorduk." cevabını verdi.



Katalan teknik adam, "Maç maç bakıyoruz. Galatasaray maçı bizim için çok önemliydi. Bu kupayı kazanmak istiyoruz. El Clasico'ya mutlu gidiyoruz." sözleriyle konuşmasını tepkiledi.









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