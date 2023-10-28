Xavi: 'Kazanması gereken bizdik!'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, El Clasico'da Real Madrid'e karşı alınan 2-1'lik yenilgiyi değerlendirdi.



Xavi, "Bana göre 60 dakika boyunca üstün olan bizdik ama futbol böyle bir şey." dedi.



Real Madrid'e karşı verimliliklerinin düşük olduğunu aktaran 43 yaşındaki teknik adam, "Real Madrid üç ya da iki buçuk şansla bize iki gol attı. Verimliliğimiz düşüktü. Oyun ve planlarımız tuttu.Galibiyeti hak etmiştik. 60 dakikayı domine ettik ama futbol bu, eğer 2-0 yapamazsanız..." şeklinde konuştu.



Xavi ayrıca, "Bence takımımız iyi bir oyun oynadı. Real'in beraberlikten mutlu olduğu hissi vardı. Her şey bu sonuca doğru gidiyor gibi görünürken, golle sonuçlanan talihsiz bir an yaşandı. Çok kötü bir sonuç ama oyun olarak ileriye doğru bir adım attık" sözlerini sarf etti.



