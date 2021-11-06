Xavi: "Kariyerimin en büyük meydan okuması"

Barcelona'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Kariyerimin en büyük meydan okuması'
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06 Kasım 2021 15:20
Oyuncu olarak ayrıldığı Barcelona'ya 6 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Xavi Hernandez, açıklamalarda bulundu.

"BU GERÇEK BİR MEYDAN OKUMA"

Barcelona'ya döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Xavi, "Bu kariyerimin en büyük meydan okuması, gerçek bir meydan okuma. Eve dönmekten son derece mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BARCELONA'YA MİNNETTARIM"

Teknik direktör olarak imza atmasındaki süreçte herkesin üzerine düşeni yaptığını söyleyen genç teknik adam, "Herkes üzerine düşeni yaptı, özellikle de kulüp. Barcelona'ya bana güvenleri için minnettarım." şeklinde konuştu.

Çok duygusal olduğunu söyleyen İspanyol antrenör, "Çok pozitifim ve çok duygusalım. Her şeyin iyi gitmesini istiyorum. Kulübe gerçekten çok teşekkür ederim." dedi.

"ONLARLA TAKIM ARKADAŞIYDIM"

Takımda birlikte de forma giydiği isimler olduğu hatırlatılan genç çalıştırıcı, "Bunu bir avantaj olarak görüyorum. Bu durumu Al-Sadd'da da yaşamıştım. Bu futbolcuların çok iyi olduklarını biliyorum çünkü onlarla takım arkadaşıydım. Bunun iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim. Onların nasıl insanlar olduklarını, nasıl antrenman yaptıklarını ve karakterlerini biliyorum. Bu takım için bir artı" diye konuştu.


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