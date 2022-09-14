Xavi: 'İyi oynayan biziz, kazanan Bayern'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Bayern Münih'e 2-0 kaybettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Xavi maç sonu açıklamasında Bayern'den maç boyunca üstün oynadıklarını söyleyerek, "Rakibimizden bir çok yönden daha iyiydik. Fiziksel olarak denktik. Maça hükmedip kazanamamayı yaşadık. Kızgınım" ifadelerini kullandı.



Takım olarak son 1 yılda önemli bir mesafe katettiklerini belirten Xavi, kritik virajlarda kazanma refleksi edinmeleri gerektiğini belirterek, "Performansımız rekabet etmek için yeterli değil. Oyunumuzdan gurur duyuyorum ama geçiş maçlarında, rekabette son sözün söyleneceği maçları kazanamıyoruz. İlk yarı mükemmeldik ama detaylar kaybetmemize neden oluyor" açıklamasını yaptı.



Xavi Bayern'in kendilerinden tek farkının fırsat kaçırmamak olduğunu söyleyerek, "Biz çok iyi oynadık, rakibimizden üstündük ama Bayern'in farkı burada çıkıyor, çünkü Bayern pozisyon bulduğu zaman affetmiyor" diye konuştu.





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