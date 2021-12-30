Xavi istedi, Barça Morata'yı listeye aldı!

Barcelona, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Juventus'ta forma giyen Alvaro Morata'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.



İspanyol basınına göre Katalan ekibin teknik direktörü Xavi'nin, 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmenin zor olacağını bilse de La Liga ve Avrupa Ligi'nde iddialı konuma gelebilmek için bu transferin gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğü aktarıldı.



Haberde, Morata'nın teklifi değerlendirdiği belirtilirken transferin gerçekleşmesi için Katalan kulübünün öncelikle Atletico ve Juventus'u ikna etmesi gerektiği ifade edildi.



Ayrıca, mali sıkıntılar çeken Barcelona'nın, oyuncu satın almadan önce satması gerektiği ve performanslarından memnun olmadığı Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho gibi oyuncuları satış listesine aldığı belirtildi.



Alvaro Morata bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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