Xavi istedi, Barça Morata'yı listeye aldı!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Juventus'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Alvaro Morata'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi istedi, Barça Morata'yı listeye aldı!
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30 Aralık 2021 20:04
Barcelona, bonservisi Atletico Madrid'de olan ve Juventus'ta forma giyen Alvaro Morata'yı transfer etmek için girişimlere başladığı iddia edildi.

İspanyol basınına göre Katalan ekibin teknik direktörü Xavi'nin, 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmenin zor olacağını bilse de La Liga ve Avrupa Ligi'nde iddialı konuma gelebilmek için bu transferin gerçekleşmesi gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Haberde, Morata'nın teklifi değerlendirdiği belirtilirken transferin gerçekleşmesi için Katalan kulübünün öncelikle Atletico ve Juventus'u ikna etmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, mali sıkıntılar çeken Barcelona'nın, oyuncu satın almadan önce satması gerektiği ve performanslarından memnun olmadığı Samuel Umtiti ve Philippe Coutinho gibi oyuncuları satış listesine aldığı belirtildi.

Alvaro Morata bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 23 maçta, 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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