Xavi: 'İşleri genel olarak yanlış yapıyoruz'

Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.



Karşılaşma sonrasında Barcelona teknik direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.



İşte Xavi'nin açıklamaları:



"Zihinsel olarak istediğimiz yerde değiliz. Genel olarak işleri yanlış yapıyoruz, hücumda ve savunmada sorun yaşıyoruz. Oyuncuları geri almamız lazım ki sahada rahat etsinler. Önemli bir adım atılması gerekiyor."



