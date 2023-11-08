Xavi: 'İşleri genel olarak yanlış yapıyoruz'

Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşma sonrasında Barcelona teknik direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.
İşte Xavi'nin açıklamaları:
"Zihinsel olarak istediğimiz yerde değiliz. Genel olarak işleri yanlış yapıyoruz, hücumda ve savunmada sorun yaşıyoruz. Oyuncuları geri almamız lazım ki sahada rahat etsinler. Önemli bir adım atılması gerekiyor."
Karşılaşma sonrasında Barcelona teknik direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.
İşte Xavi'nin açıklamaları:
"Zihinsel olarak istediğimiz yerde değiliz. Genel olarak işleri yanlış yapıyoruz, hücumda ve savunmada sorun yaşıyoruz. Oyuncuları geri almamız lazım ki sahada rahat etsinler. Önemli bir adım atılması gerekiyor."