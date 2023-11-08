Xavi: "İşleri genel olarak yanlış yapıyoruz"

Barcelona teknik direktörü Xavi kaybettikleri Shaktar Donetsk maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Xavi: 'İşleri genel olarak yanlış yapıyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 00:14
Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda konuk olduğu Shaktar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında Barcelona teknik direktörü Xavi açıklamalarda bulundu.

İşte Xavi'nin açıklamaları:

"Zihinsel olarak istediğimiz yerde değiliz. Genel olarak işleri yanlış yapıyoruz, hücumda ve savunmada sorun yaşıyoruz. Oyuncuları geri almamız lazım ki sahada rahat etsinler. Önemli bir adım atılması gerekiyor."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery