Xavi Hernandez'den müjdeli haber; koronavirüsü atlattı!

El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez'in son yapılan Kovid-19 testi negatif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Xavi Hernandez'den müjdeli haber; koronavirüsü atlattı!
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30 Temmuz 2020 15:22
Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde gerçekleştirildi.

Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.



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