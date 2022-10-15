Xavi Hernandez: 'Yapamazsam, ayrılırım'

La Liga'da 16 Ekim Pazar günü Real Madrid ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez maç öncesi açıklamalarda bulundu.



El Clasico'nun kendileri için fırsat olduğunu söyleyen Xavi, "Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz ve Real Madrid maçı bizim için büyük bir meydan okuma olacak. Kazandığımız takdirde işlerin bizim lehimize döneceğini düşünüyoruz ve bu yüzde bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.



Futbolculuk ile teknik adamlık arasında büyük fark olduğunu söyleyen Xavi "Futbolcuyken çok daha fazla keyif alıyorsunuz. Ben de oyuncularımın üzerindeki baskıyı azaltmak ve oyundan keyif almalarını sağlamaya çalışıyorum. El Clasico da eğlenceli bir maç olacak. Ancak benim tercihimi sorarsanız Barcelona'da teknik direktör olmayı tercih ederim. Tarifsiz bir his." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz sezon kazanılan 4-0'lık maçın hatırlatılması üzerine İspanyol teknik adam, "Bazı ufak değişiklikler yapmamız gerekecek. Geçtiğimiz sezon Vinicius'u çok iyi tutan Araujo bu maçta oynayamayacak. Onun yerine kim oynarsa oynasın yokluğunu hissettirmeyecek. Takım halinde hareket etmek zorundayız ve ayrıca Real Madrid'de ben endişelendiren tek oyuncu Vinicus değil." dedi.



"EL CLASICO BENİ AZDIRIYOR"



Real Madrid maçlarını çok sevdiğini söyleyen Xavi, "Doğru ifade mi bilmiyorum ama Real Madrid maçları beni azdırıyor. Onlara karşı oynamayı çok seviyorum. Keşke bu maçta ben de sahada olabilseydim. Bu maçlarda motivasyon seviyesi en yüksek seviyede oluyor ve oyuncuların liderlik özelliklerini öne çıkartması için iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.



"LAPORTA BANA GÜVENİYOR"



Başkan Joan Laporta ile olan ilişkilerini değerlendiren Xavi, "Başkan Laporta bana maximum güven veriyor. Şampiyonlar Ligi bu sezon bize biraz acımasız davrandı, doğru yoldayız ve iyi durumdayız. Başkanla konuşmalarımıza yola devam edip etmeme gibi şeyler hiç konuşulmadı, sezon devam ediyor. Hakkımdaki şüpheleri anlıyorum ve nerede olduğumun farkındayım. Başarılı olmamız gereken Inter maçında istediğimiz sonucu alamadık. Ancak takımdaki gelişmeleri görüyorum. 1 yılda çok gelişme kaydettik. Eğer bir gün Barcelona için çözüm üretemeyeceğimi ve zarar vermeye başladığımı düşünürsem hemen ayrılırım, hiç sorun değil. Ancak şu an iyi durumdayız." dedi.



Son olarak maçtaki oyun anlayışlarını nasıl olacağını açıklayan Xavi, "Biz 'Nasıl olursa olsun da kazanalım' diye düşünebilecek bir takım değiliz. Bizim hedefimiz, iyi oynayarak kazanmak. Önde basmak, agresif olmak ve oyuna hükmetmek..." diyerek sözlerini noktaladı.





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