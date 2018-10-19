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Xavi Hernandez: "Messi başka gezegenden"

Barcelona'nın eski maestrosu Xavi Hernandez, katalan ekibin süperstarı Messi hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Xavi Hernandez: 'Messi başka gezegenden'
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19 Ekim 2018 16:12
Uzun yıllar Barcelona'da top koşturmasının ardından Katar Kulübü Al-Sadd'a transfer olan Xavi Hernandez, eski takım arkadaşı Lionel Messi hakkında konuştu.

İspanyol yıldız, Messi'nin kendini sürekli geliştirdiğini ve yeteneğine yetenek katmaya devam ettiğini ifade ederken, "Messi, geliştirmeye ve sürekli yeni nitelikler aramaya, yeteneğine yetenek katmaya devam ediyor." dedi.

"MESSİ BAŞKA GEZEGENDEN"

Messi'nin tabir-i caizse başka bir gezegenden geldiğini söyleyen Xavi, "O, başka bir gezegenden geliyor. Barcelona'da her hafta onu izleyebildiğimiz için şanslıyız. 14 yıldız Barcelona'da ve umarım devamı gelir." diyerek görüşlerini aktardı.

Arjantin Milli Takımı'na yeniden geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulan soruya ise, "Geri döneceğina inanıyorum. Çünkü Messi son derece rekabetçi biridir. Bir süre sonra yenidein Arjantin'e döneceğine inanıyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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