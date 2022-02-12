Xavi Hernandez: "Ligde hedefimiz ilk 4!"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligi ilk 4 sıra içerisinde bitirmek istediklerini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi Hernandez: 'Ligde hedefimiz ilk 4!'
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12 Şubat 2022 16:25
İspanya La Liga'da Espanyol ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör bu sezonki hedefleri için konuştu.

"HEDEFİMİZ İLK 4!"

Xavi, "Zor bir yolumuz var. Bu sezon için hedefimiz ligi ilk 4 sırada tamamlamak. Motivasyonumuz daha iyiye gidiyor. Bakalım, ne kadar savaşabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Olumlu sonuçların geleceğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Sonuçlara ulaşmak için çabalıyoruz. Yoğun ve yüksek presli oynamaya başladık. İstediğimiz sonuçlar da gelecektir" şeklinde konuştu.

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