Xavi Hernandez'den Messi cevabı

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi'nin geri dönüşü ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi Hernandez'den Messi cevabı
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28 Nisan 2023 17:35
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Real Betis karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

İspanyol teknik adam, basın toplantısında Lionel Messi'nin geri dönüşü için gelen soruya da cevap verdi. Xavi, "Barcelona Lionel Messi'nin geri dönüşü için La Liga yönetimi ile görüşüyor mu?" şeklinde gelen soruyu, "Bu sadece Leo'nun olası geri dönüşüyle ilgili değil, gelecek yıl kadro planlamasıyla da ilgili. Bu önemli bir konu değil, kazanmamız gereken bir lig var." diye yanıtladı.

43 yaşındaki teknik adam, La Liga yönetimi ile yapılan görüşmelerin de iyi gittiğini belirterek, "Mateu (Mateu Alemany-Barcelona Futbol Direktörü) bizi bu konuda bilgilendiriyor. Teoride şu anda her şey yolunda gidiyor" dedi.

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