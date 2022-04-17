Xavi: 'Evimizi bizden aldılar'

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Barcelona'nın kendi evinde Eintracht Frankfurt'a 3-2 mağlup olarak elenmesi sonrası Barcelona Teknik Direktörü stadyumdaki atmosfere yönelik açıklamalarda bulundu.



Kendi evlerinde oynamalarına rağmen tribünlerde yaklaşık 30 bin Frankfurt taraftarı olduğunu söyleyen Xavi, "Maç için otelden ayrıldığım anda bir şeylerin yolunda gitmediğini anladım. Bizden her şeyimizi aldılar, kendi evimizde soyulmuş gibi hissettim. Maç içinde asla kendi evimizde oynuyor gibi hissetmedik. Kaderimizde yazan sonuç buymuş, her şey ters gitti." ifadelerini kullandı.



Barcelona taraftarlarının desteğinden memnun olup olmadığı sorusunu, "Bu maç bir istisna" olarak değerlendiren Xavi sözlerini, "Oyun anlayışımıza bağlı kalmalı ve onu korumalıydık. Frankfurt maçında bunu başaramadık ve elendik. Daha rekabetçi bir görüntü çizmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleriyle noktaladı.





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