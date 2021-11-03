Xavi: "Eve dönmek için heyecanlıyım!"

Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Barcelona için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi: 'Eve dönmek için heyecanlıyım!'
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03 Kasım 2021 22:24
İspanya La Liga devi Barcelona'da kulüp yetkilileri, Katar'a giderek Xavi için Al Sadd'la görüşmüştü.

Bu görüşmenin ardından açıklama yapan Xavi, Barcelona'ya geri dönmek istediğini söyledi.

"EVE DÖNMEK İÇİN HEYECANLIYIM"

Görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyleyen Xavi, "Ne olacağını bilmiyorum. İki kulüp görüşme halinde ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ben olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım bir çözüm bulunur. Eve geri dönmek için çok heyecanlıyım, umarım bu gerçekleşir." dedi.

Öte yandan Al Sadd Kulübü CEO'su Turki Al-Ali, Barcelona ile yapılan görüşmeler sonrasında "Barcelona yetkililerinin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz ve saygı duyuyoruz. Ancak teknik direktörümüz Xavi'yi takımda tutmaya kararlıyız ve sezonun hassas bir döneminde gitmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.


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