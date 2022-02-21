Xavi: 'Dünyada ondan iyisi yok'

Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez, Pedri'nin kendi yaş grubunda dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.



Valencia'yı 4-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Xavi, "Pedri bizi oyun içinde rahatlatıyor. Topu kesinlikle kaybetmiyor. Saha içinde ikonik bir rolü var. Yetenekleri açısından 20 yaşında dünyada ondan iyisi yok" açıklamasını yaptı.



Barcelona'nın 19 yaşındaki İspanyol oyuncusu Pedri, 2020-2021 sezonu boyunca maç kaçırmadan oynamasının yanı sıra Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda da boy göstererek bir sezonda ulaşılması güç bir maç sayısına ulaştı. Genç oyuncu 2020-2021 sezonunun sonuna kadar toplam 73 resmi maçta forma giymedi başardı.





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