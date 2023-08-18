Xavi'den Joao Felix sorusuna cevap

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Joao Felix'in transfer durumu hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi'den Joao Felix sorusuna cevap
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18 Ağustos 2023 18:35
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 18:36
Yeni sezona Getafe beraberliğiyle başlayan Barcelona bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Cadiz karşılaşması öncesi basın toplantısında konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Joao Felix'in transferiyle ilgili açıklama yaptı. 

''Felix'in Barcelona'ya transferi durumu nedir?'' sorusunu cevaplayan Xavi, ''Üzgünüm ama transfer konusunda isim söyleyemem. Güçlenip güçlenemeyeceğimizi göreceğiz. Buna başkanımız karar verecek.'' ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRID PERFORMANSI

Atletico Madrid, Portekizli futbolcuyu 2019 yılında Benfica'dan 127 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibinde 131 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 34 gol attı ve 18 asist yaptı.

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