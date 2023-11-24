Xavi'den İlkay Gündoğan iddiaları için açıklama!

Barcelona'dan ayrılmak istediği iddia edilen İlkay Gündoğan için flaş bir açıklama geldi.



Barcelona Teknik Direktörü Xavi, İlkay'ın Barselona'da ev baktığını söyledi.



Xavi yaptığı açıklamada, "İlkay Gündoğan, şu an Barcelona'ya yerleşmek için ev bakıyor" ifadelerini kullandı.



MENAJERİ AÇIKLAMA YAPTI!



İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.





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