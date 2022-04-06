Xavi'den Galatasaray ve İstanbul itirafı!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Frankfurt maçı öncesi İstanbul'daki atmosferden bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi'den Galatasaray ve İstanbul itirafı!
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06 Nisan 2022 20:19
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Frankfurt'taki atmosfere değinirken Galatasaray deplasmanından bahsetmeden geçmeyen Xavi, "Frankfurt'ta harika bir atmosfer olacağını söylediler. İlk defa burada oynuyoruz, göreceğiz. Türkiye'de çok zor bir stadyumdan çıkmayı başardık. Yine kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çabalayacağız. Formdayız ama yarın bambaşka bir hikayeyle de karşılaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Xavi Hernandez'in yönettiği Barcelona, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkmıştı. 
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