Xavi'den Galatasaray öncesi mesaj: 'Çok mutluyum'

İspanya La Liga'da Elche ile deplasmanda karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamada bulundu.



Takımda bir önceki maçta 3 hücum oyuncusunun da fileleri havalandırmasını değerlendiren Xavi, "İki haftada 5 maçımız var. Yorgunluğu yönetmek önemli olacak. Hücumda oynamaya hazır 8-9 oyuncumuz var, böyle bir seçeneğe sahip olduğum için mutluyum. Bu durum kulüp ve benim için bir avantaj" ifadelerini kullandı.



İspanyol teknik adamın, Galatasaray maçları için ise doğrudan bir açıklama yapmaması dikkat çekti.



BARCELONA'NIN 5 MAÇI



Barcelona'da teknik direktör Xavi'nin sözünü ettiği 5 karşılaşmanın ikisi Galatasaray'a karşı olacak. Katalan ekibi, bu periyotta önce ligde Elche'ye konuk olacak. Barcelona, 10 Mart'ta ise Galatasaray'ı ağırlayacak. Daha sonra ligde bu kez kendi sahasında Osasuna ile kozlarını paylaşacak Barcelona, 17 Mart'ta ise Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın konuğu olacak. Katalan devi, bu periyotta son maçını ise 20 Mart'ta deplasmanda Real Madrid ile oynayacak.





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