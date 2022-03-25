Xavi, Dembele'nin kalmasını istiyor

Barcelona'da uzun süredir geleceği belirsiz olan Ousmane Dembele için teknik direktör Xavi'nin tavrı kalmasından yana.



AS'ta yeer alan habere göre; İspanyol teknik adam, kulübün yeni projesinde 24 yaşındaki futbolcuyu kilit bir figür olarak görüyor. Xavi, bu nedenle Dembele'nin takımda kalmasını istiyor.



Barcelona'da yönetimin ise Dembele için şüpheleri var ancak Katalan ekibinin idarecileri olası bir yeni kontrat anlaşmasına da karşı değil.



12 GOLE KATKI SAĞLADI



Son dönemde takımda formunu artıran Dembele, bu sezon toplamda ise 21 maçta Barcelona formasını giydi. Fransız futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asist yaptı.





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