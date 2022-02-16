Xavi: 'Dembele bizim için önemli!'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Ousmane Dembele hakkında açıklamalarda bulundu.



Fransız futbolcunun takım içinde önemli bir rol oynayacağını dile getiren İspanyol teknik direktör, "Dembele; sezonun geri kalanında bizim için önemli bir oyuncu olacak, eminim. Maçlarda oynayıp oynamayacağı takımın iç sahada ya da deplasmanda oynuyor olmasına bağlı değil." ifadelerini kullandı.



Bu sezon Barcelona formasıyal 12 resmi maça çıkan Dembele, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.





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