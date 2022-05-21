Xavi: 'Bizim Mbappe ve Haaland'ı alacak paramız yok'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, kulübün ekonomik şartları ve transfer politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomik şartlarda herhangi bir gelişme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Xavi, "Başkanla yeni konuştum ve kendisi, takımı geliştirebileceğimiz konusunda emin. Tabii ki mali durumlar büyük bir etken ancak takımı geliştirmek için neler yapabileceğimize bakacağız. Benim mali konularda konuşmaya yetkim yok." dedi.



Bayern Münihli Robert Lewandowski hakkında çıkan transfer haberlerini de değerlendiren İspanyol teknik adam, "Lewandowski, listemizdeki isimlerden birisi. Görüşmeler sürüyor, takımıyla bir yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle kolay bir transfer olmayacak." ifadelerini kullandı.



Kylian Mbappe'nin hangi takıma gideceği hakkındaki bilinmez hakkında fikri sorulan Xavi, "Bir fikrim yok. Bana Barcelona ile ilgili sorular sorarsanız sevinirim. Karar, Mbappe'nin kararı ve kimsenin bu konu hakkında yapabileceği bir şey yok." dedi.



Son olarak Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Haaland, Mbappe gibi futbolcuları transfer edemeyeceklerini söylemesini değerlendiren Xavi Hernandez, "Başkanın ifadeleri çok net. Biz de bu oyuncuları transfer etmek için yarışta olmak isterdik ancak mali kısıtlamalar bizi bu yarışa girmekten uzaklaştırdı." sözlerini sarf etti.







