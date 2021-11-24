Xavi: "Bayern Münih'i deplasmanda yenebiliriz"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupların son haftasında oynayacakları Bayern Münih maçına ilişkin konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Xavi: 'Bayern Münih'i deplasmanda yenebiliriz'
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24 Kasım 2021 17:47
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, mücadeleye ilişkin açıklamada bulundu.

"DEPLASMANDA KAZANABİLİRİZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçına değinen genç teknik adam, "Takımın Benfica'ya karşı oynadığı oyun bana umut veriyor. Böyle oynamaya devam edersek herkesle rekabet edebiliriz" dedi.

Xavi, grupta 6. haftada oynayacakları Bayern Münih maçıyla ilişkili olarak ise, "Bu oyun göz önüne alındığında, Münih'te kazabiliriz. Bu bize bağlı bir durum." şeklinde konuştu.

Öte yandan grupta Barcelona ile Bayern Münih arasında oynanan ilk maç, İspanya'da 3-0'lık skorla sona erdi.

GRUPTA PUAN DURUMU

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki E Grubu'nda son hafta maçları öncesi Bayern Münih'in 15, Barcelona'nın 7, Benfica'nın 5, Dinamo Kiev'in ise 1 puanı bulunuyor. Bayern Münih, ikinci turu garantilerken, gruptan çıkacak diğer takım son maçların ardından belli olacak.


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