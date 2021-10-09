Xavi, Barcelona'ya kapıyı açtı; 'Hazırım'

Barcelona'da Ronald Koeman için geri sayım sürerken, taraftarın takımın başında görmek istediği Xavi'den ilk sıcak açıklama geldi.



Barcelona efsanesi, geri dönüşe açık olduğunu ima ederken, "Yapılan her teklif gözden geçirilir ve bir karar verilir. Gelecek ne gösterir bilmiyorum ama ben her şey açığım" ifadelerini kullandı.



INIESTA: "XAVI HAZIR"



Barcelona efsanesi Andres Iniesta da eski takım arkadaşı ve teknik direktör Xavi Hernandez'in takımlarının başına geçmeye hazır olduğunu söyledi.



Iniesta yaptığı açıklamada Barcelona'da daha önce de teknik adamlık için adı geçen Xavi ile ilgili, "Bence hazır. Daha doğrusu bana eğer yedek kulübesinde Xavi'nin takımı temsil edip edemeyeceğini soruyorsanız evet derim. O, bu zorluğun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip. Kendisini çok geliştirdi ve aynı zamanda da önemli bir özgüvene sahip" diye konuştu.



Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, Katar'da 2 kupa kazandı.



