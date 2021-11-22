Xavi, Barcelona'ya Al Sadd'dan transfer yapıyor!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yeni takımına Al Sadd'dan golcü almak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Xavi, Barcelona'ya Al Sadd'dan transfer yapıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Kasım 2021 16:59
İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, eski kulübü Al Sadd'dan transfer yapıyor.

Diario Sport'un haberine göre; İspanyol teknik adam, Al Sadd'da beraber çalıştığı santrfor Baghdad Bounedjah'ı Barcelona'ya transfer etmek istiyor.

Xavi'nin bu transferi yapmak istemesinin nedeni olarak ise hücum hattında yaşanan sakatlıklar ve kulübün mali yönden sıkıntıda olması gösterildi.

Baghdad Bounedjah, bu sezon Al Sadd formasıyla çıktığı 20 maçta 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.