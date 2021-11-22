Xavi, Barcelona'ya Al Sadd'dan transfer yapıyor!

İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, eski kulübü Al Sadd'dan transfer yapıyor.



Diario Sport'un haberine göre; İspanyol teknik adam, Al Sadd'da beraber çalıştığı santrfor Baghdad Bounedjah'ı Barcelona'ya transfer etmek istiyor.



Xavi'nin bu transferi yapmak istemesinin nedeni olarak ise hücum hattında yaşanan sakatlıklar ve kulübün mali yönden sıkıntıda olması gösterildi.



Baghdad Bounedjah, bu sezon Al Sadd formasıyla çıktığı 20 maçta 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.





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