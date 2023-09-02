Xavi: 'Az paraya çok iyi transferler yaptık'

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, yapılan transferlerle ilgili değerlendirme yaptı.



Xavi yaptığı açıklamada, "Sonuçlar her zaman sezon sonunda özetleniyor. Yeni transferlerin bize neler katacağını göreceğiz. Kağıt üzerinde çok mutluyum. Kulüp çok iyi bir iş başardı." dedi.



Oyuncuların Barcelona'yı tercih ettiklerini söyleyen İspanyol çalıştırıcı, "Aldığımız son 3 oyuncu da kendi isteğiyle geldi. Cancelo transfer için çok istekliydi. Felix de aynı şekilde buraya gelmeyi çok istiyordu. İçinde bulunduğumuz durum göz önüne alındığında oldukça olumlu transferler yaptık. Herkes olağanüstü bir iş çıkardı." şeklinde konuştu.



Kulübün ekonomik anlamda zor günler yaşadığını söyleyen Xavi, "Zorlu bir ekonomik ortamdan geçiyoruz. Buna rağmen bizim için harika bir transfer dönemi oldu. Sadece 3,4 milyon euro harcadık ve harika bir takım kurduk. Mükemmel bir sezon geçirebileceğimizden eminiz." ifadelerini kullandı.



