Xavi: "Avrupa'nın en kötü takımıyız"

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, son dönemde alınan başarısız sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi: 'Avrupa'nın en kötü takımıyız'
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17 Aralık 2023 16:06
Son güncelleme 17 Aralık 2023 16:08
Barcelona Teknik Direktörü Xavi, son dönemde alınan başarısız sonuçlarla ilgili konuştu.

Xavi yaptığı açıklamada, "Pozisyonları gole çevirme konusunda Avrupa'nın en kötü takımlarından biriyiz. Maalesef iyi oynadığımız halde kazanamıyoruz. Hayal kırıklığı yaşıyorum." dedi.

Xavi, "Elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız. Gidecek çok yolumuz var. Kendimizi sorgulamak için çok iyi bir zaman. Kendimiz olmalıyız. Bizden beklenen performansı göstermiyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak genç teknik adam, "Takım maç kazanmak için elinden geleni yapıyor. Gelişmeliyiz ve daha fazla ilham almalıyız. Gol atma konusunda özgüvenimiz çok kötü ama ben takıma güveniyorum. Bu şekilde oynarsak sonuç elbet gelir." şeklinde konuştu.

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